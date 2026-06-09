Im Schnellzug nach Brüssel

ANDERERSEITS hat gerade der jüngste Westbalkan-Gipfel gezeigt, wie mühsam es für andere Staaten ist, Mitglied der Union zu werden. Ganze sechs postjugoslawische Staaten warten seit Jahren darauf. Sie arbeiten mehr oder weniger intensiv daran, die komplexen Aufnahmekriterien der EU zu erfüllen. Und nur für Montenegro könnte es bald so weit sein.