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„Krone“-Kommentar

Im Schnellzug nach Brüssel

Kolumnen
09.06.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Ein vor Selbstbewusstsein strotzender Wolodimir Selenskyj fordert also die Aufnahme der Ukraine in die EU – und das schon für 2027. Jenen vom deutschen Kanzler Friedrich Merz eingebrachten Vorschlag zur Güte, das Krieg führende Land vorläufig nur teilweise in die Union zu integrieren, lehnte er als „Beleidigung“ der Ukraine ab.

EINERSEITS könnte Selenskyj nun mit seiner Forderung tatsächlich Erfolg haben, da das ungarische Veto mit der Abwahl Viktor Orbáns wegfällt. Kiew könnte also gewissermaßen mit dem Schnellzug als Vollmitglied nach Brüssel kommen.

ANDERERSEITS hat gerade der jüngste Westbalkan-Gipfel gezeigt, wie mühsam es für andere Staaten ist, Mitglied der Union zu werden. Ganze sechs postjugoslawische Staaten warten seit Jahren darauf. Sie arbeiten mehr oder weniger intensiv daran, die komplexen Aufnahmekriterien der EU zu erfüllen. Und nur für Montenegro könnte es bald so weit sein.

Nun ist es völlig zweifelsfrei, dass die Staaten des Westbalkans – geopolitisch, historisch und kulturell – zu Europa gehören. Wie könnte man deren EU-Mitgliedschaft noch länger hinauszögern, wenn man andererseits die Ukraine im Hauruck-Verfahren aufnimmt?

Und wie könnte man der seit Jahrzehnten wartenden Türkei die Mitgliedschaft länger verwehren?

Und insgesamt ist wohl auch ziemlich klar, dass die Europäische Union mit der Aufnahme der Ukraine völlig überfordert wäre.

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