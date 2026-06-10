Trump laufen die Ölscheichs davon

Mullah-Iran hat nie einen Krieg gewonnen, aber auch nie Verhandlungen verloren. Wenn das Tauziehen zwischen Washington und Teheran so weitergeht, sind die USA bald ihre besten Alliierten im Golf los: die Ölherrscher von Kuwait bis Saudi-Arabien.
Die Emirate und Königreiche sind Zwerge vor der Haustür des Iran – Spitzname: „Hühner auf goldenen Eiern“ – und müssen iranische Militärschläge als Antwort auf US-Angriffe einstecken. Langsam fragen sie sich, was die Schutzgarantie Amerikas eigentlich wert ist. Sie zählen zu den größten Waffenkunden der USA, wollen aber ohne Rückendeckung aus Washington keine militärische Auseinandersetzung mit dem Iran riskieren. Und US-Präsident Donald Trump will bis auf Weiteres dealen, nicht schießen.
Wenn das so weitergeht, werden sich die Araber am Golf über kurz oder lang der Hegemonie (Vorherrschaft) des Iran fügen. So war es auch gewesen, bis die Briten kamen.
Im Weißen Haus macht man sich natürlich Sorgen, dass die Ölscheichs davonlaufen könnten. Das führt zur Idee, ihnen die in den USA eingefrorenen iranischen Milliarden zu überlassen – sozusagen als Vorgriff auf iranische Kriegsentschädigungen. Ähnliches war schon in Europa mit eingefrorenen russischen Milliarden als Kriegsentschädigung an die Ukraine im Gespräch gewesen. Letztlich kam man davon wieder ab, aus Sorge um die Erschütterung des Vertrauensfaktors in der internationalen Finanzwelt.
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