Trump laufen die Ölscheichs davon

Im Weißen Haus macht man sich natürlich Sorgen, dass die Ölscheichs davonlaufen könnten. Das führt zur Idee, ihnen die in den USA eingefrorenen iranischen Milliarden zu überlassen – sozusagen als Vorgriff auf iranische Kriegsentschädigungen. Ähnliches war schon in Europa mit eingefrorenen russischen Milliarden als Kriegsentschädigung an die Ukraine im Gespräch gewesen. Letztlich kam man davon wieder ab, aus Sorge um die Erschütterung des Vertrauensfaktors in der internationalen Finanzwelt.