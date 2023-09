ChatGPT-Entwickler OpenAI öffnet erstes EU-Büro

Das US-Unternehmen OpenAI, bekannt vor allem als Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, hat Irland als Sitz für eine erste Niederlassung in einem EU-Staat ausgewählt. „Wir erweitern unsere Präsenz in Europa mit einem neuen Büro in Dublin“, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einem Blog-Eintrag. Zudem sei geplant, das Team in Irland heuer weiter zu vergrößern.