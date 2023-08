ChatGPT: OpenAI bringt Premium-Version für Firmen

Nutzung rückläufig

Analysten sehen in dem neuen Angebot vor allem einen Versuch, aktuellen Problemen bei der Verbreitung von ChatGPT zu begegnen. So sei die Nutzung des Programms im Juni und im Juli jeweils um fast zehn Prozent zurückgegangen. Zwar könne dies auch mit der Ferienzeit zusammenhängen, hieß es. Allerdings gibt es offensichtlich auch Zweifel an der Sicherheit des Programms und Bedenken hinsichtlich der Nutzung Künstlicher Intelligenz generell.