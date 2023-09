TSMC macht „schnelle Fortschritte“ bei US-Werk

Nach Verzögerungen wegen fehlenden Arbeitern und einem Streit mit lokalen Gewerkschaften macht der taiwanische Chiphersteller TSMC nach eigenen Angaben „schnelle Fortschritte“ beim Bau einer neuen Fabrik im US-Staat Arizona. „Wir werden das Projekt erfolgreich umsetzen“, erklärte TSMC-Chef Mark Liu am Mittwoch am Rande der Halbleitermesse Semicon in Taipeh. Auch bei der Planung des Werks in Dresden in Deutschland gehe es voran.