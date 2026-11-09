Vier Rapidler, kein Austrianer: Das Team der Runde

Mit Serge-Philippe Raux-Yao, Yusuf Demir, Petter Nosa Dahl und Ercan Kara sind die Hütteldorfer einmal mehr stark vertreten, auch der TSV Hartberg hat mit Goalie Armin Pecsi, Konstantin Schopp und Marco Hoffmann drei Vertreter in der besten Elf des zwölften Spieltags.