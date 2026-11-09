Übler Zusammenprall: „Es schaut schlimm aus!“

„Wir können keine Spieler duplizieren“

Dabei war der 32-Jährige gerade erst in die Mannschaft zurückgekehrt. Vor zwei Wochen in Köln waren Gosens und sein Mitspieler Soufiane El-Faouzi mit den Köpfen zusammengestoßen. El-Faouzi lief im Stadion von Sinsheim mit einer Maske auf, Gosens mit schwarzem Verband. Muslic prophezeite: „Die nächsten Wochen werden nicht einfach, wir können keine Spieler duplizieren.“