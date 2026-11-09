Übler Zusammenprall: „Es schaut schlimm aus!“

Der deutsche Bundesligist Schalke 04 rechnet nach dem üblen Zusammenprall zwischen Torhüter Loris Karius und Robin Gosens mit einer längeren Zwangspause zumindest für den Abwehrspieler.
„Es schaut schlimm aus, wir befürchten eine schlimme Knieverletzung“, sagte Trainer Miron Muslic nach der 1:2-Niederlage des Aufsteigers bei der TSG 1899 Hoffenheim dem TV-Sender DAZN.
Über den Zustand von Karius sagte der Chefcoach später: „Es sind natürlich Schnittwunden und Platzwunden. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist wie bei Robin.“ Die beiden werden nun in Gelsenkirchen genauer untersucht.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Gosens bei einer Rettungsaktion mit seinem Schlussmann zusammengeprallt, traf diesen unglücklich mit dem Schuh auf der Nase – und musste selbst mit einem Knieverband gestützt von zwei Teamkollegen vom Platz geführt werden.
„Wir können keine Spieler duplizieren“
Dabei war der 32-Jährige gerade erst in die Mannschaft zurückgekehrt. Vor zwei Wochen in Köln waren Gosens und sein Mitspieler Soufiane El-Faouzi mit den Köpfen zusammengestoßen. El-Faouzi lief im Stadion von Sinsheim mit einer Maske auf, Gosens mit schwarzem Verband. Muslic prophezeite: „Die nächsten Wochen werden nicht einfach, wir können keine Spieler duplizieren.“
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