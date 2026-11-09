Tennisprofi macht Suizidversuch öffentlich

Leandro Riedi hat in den sozialen Medien über einen vor gut zwei Jahren vorgenommenen Suizidversuch geschrieben. Der 21. Juni 2024 sei ein Tag, den er nie vergessen werde, ließ Riedi die Öffentlichkeit wissen.
Der Schweizer werde immer ein Tag sein, den er mit sich tragen werde. „Ich möchte darüber sprechen, weil die psychische Gesundheit viel mehr Aufmerksamkeit verdient“, schrieb der Tennisspieler. Bei der Bekämpfung psychischer Probleme sei es enorm wichtig, um Hilfe zu bitten.
Im Eintrag beschreibt Riedi Angstzustände, Panikattacken und eine für andere Menschen unsichtbare „mentale Schlacht“. Dank der „besten professionellen Hilfe, die ich je verlangen konnte, der Unterstützung der Menschen, die mir am nächsten sind, und viel Arbeit an mir selbst“ habe er langsam seinen Weg zurückgefunden.
Heute sei er „unglaublich stolz darauf zu sagen, dass diese Gedanken weit weg sind. Ich bin wirklich glücklich, dankbar für mein Leben und aufgeregt für die Zukunft“.
Viele Operationen, Verletzungen und Rückschläge
Der 24-jährige Profi hat in seiner Karriere wegen Verletzungen schon viele Zwangspausen einlegen müssen. Derzeit ist er wegen einer im Juni erlittenen Verletzung am linken Handgelenk außer Gefecht, die eine Operation erfordert hat. In der Weltrangliste nimmt er Platz 245 ein. Riedi schreibt von den „vielen Operationen, Verletzungen und Rückschlägen. Es gibt immer noch Herausforderungen, sowohl körperlich als auch mental. Aber heute weiß ich, wie wichtig es ist, auf mich selbst aufzupassen und um Hilfe zu bitten, wenn ich sie brauche“.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.