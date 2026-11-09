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„Mentale Schlacht“

Tennisprofi macht Suizidversuch öffentlich

Tennis
09.11.2026 08:18
Leandro Riedi (li.) beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon
Leandro Riedi (li.) beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Leandro Riedi hat in den sozialen Medien über einen vor gut zwei Jahren vorgenommenen Suizidversuch geschrieben. Der 21. Juni 2024 sei ein Tag, den er nie vergessen werde, ließ Riedi die Öffentlichkeit wissen. 

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Der Schweizer werde immer ein Tag sein, den er mit sich tragen werde. „Ich möchte darüber sprechen, weil die psychische Gesundheit viel mehr Aufmerksamkeit verdient“, schrieb der Tennisspieler. Bei der Bekämpfung psychischer Probleme sei es enorm wichtig, um Hilfe zu bitten.

Im Eintrag beschreibt Riedi Angstzustände, Panikattacken und eine für andere Menschen unsichtbare „mentale Schlacht“. Dank der „besten professionellen Hilfe, die ich je verlangen konnte, der Unterstützung der Menschen, die mir am nächsten sind, und viel Arbeit an mir selbst“ habe er langsam seinen Weg zurückgefunden.

Heute sei er „unglaublich stolz darauf zu sagen, dass diese Gedanken weit weg sind. Ich bin wirklich glücklich, dankbar für mein Leben und aufgeregt für die Zukunft“.

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Viele Operationen, Verletzungen und Rückschläge
Der 24-jährige Profi hat in seiner Karriere wegen Verletzungen schon viele Zwangspausen einlegen müssen. Derzeit ist er wegen einer im Juni erlittenen Verletzung am linken Handgelenk außer Gefecht, die eine Operation erfordert hat. In der Weltrangliste nimmt er Platz 245 ein. Riedi schreibt von den „vielen Operationen, Verletzungen und Rückschlägen. Es gibt immer noch Herausforderungen, sowohl körperlich als auch mental. Aber heute weiß ich, wie wichtig es ist, auf mich selbst aufzupassen und um Hilfe zu bitten, wenn ich sie brauche“.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

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