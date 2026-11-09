Tennisprofi macht Suizidversuch öffentlich

Viele Operationen, Verletzungen und Rückschläge

Der 24-jährige Profi hat in seiner Karriere wegen Verletzungen schon viele Zwangspausen einlegen müssen. Derzeit ist er wegen einer im Juni erlittenen Verletzung am linken Handgelenk außer Gefecht, die eine Operation erfordert hat. In der Weltrangliste nimmt er Platz 245 ein. Riedi schreibt von den „vielen Operationen, Verletzungen und Rückschlägen. Es gibt immer noch Herausforderungen, sowohl körperlich als auch mental. Aber heute weiß ich, wie wichtig es ist, auf mich selbst aufzupassen und um Hilfe zu bitten, wenn ich sie brauche“.