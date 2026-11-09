Früher als gedacht! ÖSV-Ass zurück auf der Schanze

Bei den ersten Sprüngen war bei dem Tiroler neben der Freude auch eine gewisse Anspannung dabei. Das Vertrauen kehrte jedoch rasch zurück. „Das Wichtigste ist, dass man sich selber und dem Fuß vertraut. Und das kann ich wieder zu 100 Prozent“, so Lamparter, dem der verletzte Fuß auch sonst keinerlei Beschwerden beim Springen bereitet. „Gott sei Dank habe ich keine Schmerzen. Es drückt nichts im Schuh, ich habe keine Druckstelle. Der Rest braucht natürlich noch ein bisschen Zeit, aber die werde ich mir geben.“