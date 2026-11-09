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„Habe ich vermisst“

Früher als gedacht! ÖSV-Ass zurück auf der Schanze

Ski Nordisch
09.11.2026 07:17
Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: JFK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gute Nachrichten von Johannes Lamparter: Österreichs Top-Kombinierer hat vergangene Woche in Stams die ersten Sprünge nach seiner Sprunggelenkverletzung absolviert.

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„Ich habe das Gefühl natürlich vermisst, dass ich auf die Schanze gehe und einfach wieder Skispringen darf. Letzte Woche war es so weit und es hat von Anfang an super geklappt. Mir geht’s gut und ich bin schmerzfrei geblieben“, freut sich Lamparter über seine Rückkehr. Möglich wurde diese durch einen positiven Reha-Verlauf: „Die Reha ist optimal verlaufen. Deswegen war der Wiedereinstieg auf die Schanze sogar ein bisschen früher möglich als gedacht.“

Bei den ersten Sprüngen war bei dem Tiroler neben der Freude auch eine gewisse Anspannung dabei. Das Vertrauen kehrte jedoch rasch zurück. „Das Wichtigste ist, dass man sich selber und dem Fuß vertraut. Und das kann ich wieder zu 100 Prozent“, so Lamparter, dem der verletzte Fuß auch sonst keinerlei Beschwerden beim Springen bereitet. „Gott sei Dank habe ich keine Schmerzen. Es drückt nichts im Schuh, ich habe keine Druckstelle. Der Rest braucht natürlich noch ein bisschen Zeit, aber die werde ich mir geben.“

In den kommenden Wochen stehen der weitere Trainingsaufbau und die Belastungsverträglichkeit im Mittelpunkt. Eine Entscheidung über einen Start beim Weltcup-Auftakt in Ruka will Lamparter gemeinsam mit den Trainern und seinem Umfeld in den nächsten beiden Wochen treffen. „Natürlich will ich so schnell wie möglich in den Weltcup zurückkehren. Neben dem sportlichen Niveau, auf der höchsten Wettkampfebene zu performen wird entscheidend sein, wie der Fuß auf mehrere aufeinanderfolgende Sprungtage reagiert. Deshalb schaue ich von Woche zu Woche und werde dann eine Entscheidung bezüglich Weltcupstart treffen.“

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Lamparter war Anfang August beim Sprungtraining im französischen Courchevel nach der Landung zu Sturz gekommen. Dabei hatte er sich eine Innenbandzerrung im rechten Knie sowie einen Knöchelbruch und einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zugezogen.

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