Nach Horror-Tat
Polizei bestätigt: Schütze von Krakau ist tot
Wie die polnische Polizei bestätigte, ist der Todesschütze von Krakau gestorben. Er ist am Montagmorgen seinen Verletzungen erlegen. Michał O. (24) tötete sechs Menschen, zahlreiche weitere Personen wurden bei der Tat verletzt.
Das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen teilte die Nachricht auf X. „Wir teilen mit, dass der Täter der tragischen Ereignisse heute früh im Krankenhaus verstorben ist“, hieß es in dem Beitrag.
Der Angreifer war am Samstagnachmittag nach Angaben der Ermittler „mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz“ gerast und hatte „wahllos auf Passanten“ geschossen. Dabei wurden sechs Menschen getötet und 15 verletzt.
Von der Polizei verletzt
Der 24-Jährige, der Medien zufolge Michal O. heißt, wurde bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz lebensgefährlich verletzt. Nach Behördenangaben wurde er am Sonntag weiter im Krankenhaus behandelt.
Niederösterreicherin bei Tat getötet
Bei dem mutmaßlich „rechtsextrem“ motivierten Anschlag starb mitunter eine Niederösterreicherin. Das hatte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die von einer „abscheulichen Tat“ sprach, Sonntagnachmittag mitgeteilt. Betroffen zeigten sich auch ÖVP-Kanzler Christian Stocker, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Präsident Alexander Van der Bellen. Die polnische Staatsanwaltschaft leitete Terrorermittlungen ein.
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