Polizei bestätigt: Schütze von Krakau ist tot

Niederösterreicherin bei Tat getötet

Bei dem mutmaßlich „rechtsextrem“ motivierten Anschlag starb mitunter eine Niederösterreicherin. Das hatte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die von einer „abscheulichen Tat“ sprach, Sonntagnachmittag mitgeteilt. Betroffen zeigten sich auch ÖVP-Kanzler Christian Stocker, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Präsident Alexander Van der Bellen. Die polnische Staatsanwaltschaft leitete Terrorermittlungen ein.