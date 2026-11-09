Trump: Pressesprecher-Vorschlag war „nur Scherz“

Mehrere Aussagen sorgten für Verwirrung

White habe die „unorthodoxe Idee“ abgelehnt, berichtete einige Stunden später der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf eine informierte Person. Im Gespräch mit Reportern nach einer Boxveranstaltung in London am Samstagabend hatte er noch gesagt, er werde nach Washington fliegen und sich am Montag mit Trump treffen. „Danach werde ich mehr dazu sagen können“, so der UFC-Boss.