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Trump: Pressesprecher-Vorschlag war „nur Scherz“

Außenpolitik
09.11.2026 09:02
Trump und Dana White sind alte Freunde.
Trump und Dana White sind alte Freunde.(Bild: AFP/EVAN VUCCI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem Katie Zacharia nach nur fünf Tagen von Trump gefeuert wurde, ist der Pressesprecher-Posten im Weißen Haus unbesetzt – und das nun schon seit mehreren Wochen. Am Wochenende brachte US-Präsident Donald Trump dann jemand Unerwartetes für die Position ins Spiel.

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US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag den Kampfsport-Unternehmer Dana White als nächsten Sprecher des Weißen Hauses ins Gespräch gebracht. Er habe ihm den Job White angeboten, so Trump in einem Beitrag auf seiner Online-Plattform Truth Social. „Dana, bitte nimm den Job an“, schrieb der Präsident.

Mehrere Aussagen sorgten für Verwirrung
White habe die „unorthodoxe Idee“ abgelehnt, berichtete einige Stunden später der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf eine informierte Person. Im Gespräch mit Reportern nach einer Boxveranstaltung in London am Samstagabend hatte er noch gesagt, er werde nach Washington fliegen und sich am Montag mit Trump treffen. „Danach werde ich mehr dazu sagen können“, so der UFC-Boss.

„Nur gescherzt“
Später klärte der Präsident dann auf, er habe das Angebot nicht ernst gemeint. „Ich habe nur gescherzt, aber Dana findet die Idee toll“, sagte Trump am Sonntag zu Reportern im Bundesstaat Florida.

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Posten seit 16. Oktober unbesetzt
Das Weiße Haus ist seit dem 16. Oktober ohne Pressesprecher, nachdem Katie Zacharia die Position nach weniger als einer Woche im Amt aufgeben musste. Der 57-jährige White ist Präsident und CEO der UFC, der größten und erfolgreichsten Organisation in der Welt der Mixed Martial Arts. Die brutalen Käfigkämpfe der UFC werden weltweit übertragen.

Trump und White sind alte Freunde. An Trumps 80. Geburtstag im Juni veranstaltete die UFC einen blutigen Käfigkampf auf dem Südrasen des Weißen Hauses.

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