Stoppten den Schützen
„Alles riskiert“: Millionenspende für Polizisten
Zwei Polizisten haben in Krakau ihr Leben riskiert, um den Täter zu stoppen. Dabei wurden sie schwer verletzt. Eine Spendenaktion für die Beamten traf auf überwältigende Resonanz – innerhalb weniger Stunden wurde über eine Million Euro Spenden für die beiden gesammelt.
„Die Polizeiobermeister Jakub Kulik und Artur Morański sind wahre Helden. Sie haben vermutlich viele Leben gerettet, ungeachtet der Gefahr für ihr eigenes“, schrieb Polens Ministerpräsident Donald Tusk auf X. Diese Ansicht teilen offensichtlich zahlreiche Menschen.
Über eine Million Euro Spenden
Bei einer Spendenaktion unter dem Motto „Für die Helden von Krakau und ihre Familien. Für die, die alles riskiert haben“ kamen innerhalb kurzer Zeit rund 1,3 Millionen Euro zusammen (Stand Montagmorgen).
Die Polizisten Jakub K. und Artur M. konnten den Schützen von Krakau in nur drei Minuten stoppen. Videos zeigen, wie sie den Mann überwältigt haben. Im Kugelhagel zwischen den Beamten und dem Täter wurden die Polizisten schwer verletzt.
„Zustand stabil“
„Ihr Zustand ist ernst, aber sie werden hervorragend versorgt. Ganz Polen drückt ihnen die Daumen.“ hieß es in Tusks Posting. Beide mussten sich komplizierten Operationen unterziehen. Mittlerweile sind die Polizisten aus dem Koma erwacht und in stabilem Zustand. Krakaus Bürgermeister Łukasz Gibała schlug vor, beiden Polizisten die Ehrenbürgerschaft der Stadt zu verleihen.
Schütze ist tot
Nachdem die Beamten Schüsse auf den Täter abgefeuert hatten, wurde dieser schwer verletzt ins Spital gebracht. Am Montagmorgen erlag er seinen Verletzungen, wie die polnische Polizei auf X mitteilte. Michal O. (24) hat bei der Tat sechs Menschen getötet.
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