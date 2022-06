Chipriese TSMC pumpt Milliarden in Halbleiterwerke

Der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC geht trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter von einem starken Wachstum aus und will viel Geld in neue Anlagen stecken. So soll der Umsatz heuer um rund 30 Prozent anziehen, sagte Verwaltungsratschef Mark Liu. Bisher hatten Manager von TSMC ein Wachstum im mittleren bis hohen Zwanziger-Prozentbereich in Aussicht gestellt - in US-Dollar. Vergangenes Jahr waren die Erlöse auf dieser Basis bereits um ein Viertel gestiegen.