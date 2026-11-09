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„Rapid kommt nicht weg!“ Kampfansage von Salzburg

Bundesliga
09.11.2026 08:09
Salzburg besiegt Sturm und bleibt an Rapid dran.
Salzburg besiegt Sturm und bleibt an Rapid dran.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Salzburg hat den Lauf von Rapid aufgenommen und sich auch beim schwierigen Gastspiel in Graz nicht bremsen lassen. „Rapid spielt eine hervorragende Saison und kommt trotzdem nicht weg, wir fahren im Windschatten mit. Mal schauen, wie lange dieses Duell so geht“, meinte Trainer Danny Röhl nach dem unterhaltsamen 4:3 gegen Sturm hochzufrieden. 

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Nach dem vierten Bundesliga-Sieg in Folge liegen die „Bullen“ weiter nur drei Punkte hinter Rapid.

Vor allem die Punkteausbeute in den Schlagerspielen stimmt Röhl bereits für die entscheidende Saisonphase optimistisch. „Vier Siege aus den vier Topspielen ist eine Ansage“, erklärte der Deutsche. Für den LASK (3:1), Rapid (5:1) und zweimal Sturm (3:0 im ersten Duell) gab es jeweils nichts zu holen.

Danny Röhl
Danny Röhl(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)

Erneut konterte man dem Konkurrenten aus Wien. „Du siehst am Freitagabend ein Rapid, die vorlegen und auf sechs Punkte weggehen. Und wir schaffen es zum wiederholten Male, konstant unsere Punkte zu holen“, betonte Röhl stolz.

Salzburg zufrieden: „Fühlt sich stimmig an“
„Es fühlt sich gerade insgesamt stimmig an. Klar kann man über international reden, aber es geht immer um die Reaktion, und die passt im Moment“, meinte Außenbahnspieler Frans Krätzig mit Blick auf die zuletzt verlorene Europa-League-Partie in Anderlecht. National läuft es aber fast wie geschmiert. Krätzig: „Wir sind ungeschlagen in der Liga, genau so machen wir weiter.“

Der neunte Saisonsieg im zwölften Spiel war Schwerarbeit. Salzburgs Notabwehr war verwundbar, doch die auch individuell stark besetzte Offensivabteilung hatte mit dem luftig verteidigenden Heimteam ihre Freude.

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Am Ende bemerkte der früh auf die Tribüne verbannte Röhl auch die notwendige Standhaftigkeit in seinem Team. Das 4:3 durch Jesper Lindström aus der 73. Minute hatte Bestand. „Am stolzesten macht mich, dass wir am Ende wie Männer verteidigt haben.“

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