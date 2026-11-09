„Rapid kommt nicht weg!“ Kampfansage von Salzburg

Salzburg zufrieden: „Fühlt sich stimmig an“

„Es fühlt sich gerade insgesamt stimmig an. Klar kann man über international reden, aber es geht immer um die Reaktion, und die passt im Moment“, meinte Außenbahnspieler Frans Krätzig mit Blick auf die zuletzt verlorene Europa-League-Partie in Anderlecht. National läuft es aber fast wie geschmiert. Krätzig: „Wir sind ungeschlagen in der Liga, genau so machen wir weiter.“