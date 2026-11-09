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Trump räumt jetzt ein: Abschiebekurs „war zu hart“

Außenpolitik
09.11.2026 08:38
Das harte Vorgehen gegen Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere steht seit Monaten in der ...
Das harte Vorgehen gegen Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere steht seit Monaten in der Kritik.(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Finn Gomez)
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Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat seinen umstrittenen Abschiebekurs bislang mit Nachdruck verteidigt. Doch nach der Wahlniederlage seiner Republikaner schlägt der Präsident plötzlich andere Töne an. Im Umgang mit Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere könnte seine Regierung zu weit gegangen sein, räumte Trump nun ein.

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„Ich denke, sie war zu hart. Ich denke, sie könnte zu hart sein“, sagte Trump in einem Interview mit dem US-Sender CBS. Der am Sonntag veröffentlichte Ausschnitt stammt aus der Sendung „60 Minutes“. Ob er deshalb seine Abschiebepolitik ändern wolle, ließ der Präsident allerdings offen.

Das Gespräch wurde nach der schweren Niederlage der Republikaner bei den US-Kongresswahlen am Dienstag aufgezeichnet. Besonders viele Wähler lateinamerikanischer Abstammung hatten sich von Trumps Partei abgewandt. Seine Regierung steht wegen ihres harten Vorgehens gegen Migranten bereits seit Monaten in der Kritik.

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Vance offen für Kurskorrektur
Auch innerhalb der Regierung gibt es offenbar Gesprächsbereitschaft. Vizepräsident JD Vance hatte sich nach der Wahlniederlage offen für Änderungen bei der Durchsetzung der Einwanderungspolitik gezeigt.

Gleichzeitig deutet eine wichtige Personalentscheidung auf einen möglichen Widerspruch hin: Erst am Freitag machte Trump seinen bisherigen Berater Stephen Miller zum neuen Stabschef des Weißen Hauses. Miller gilt als einer der wichtigsten Architekten der bisherigen Abschiebungspolitik und steht für einen besonders harten Kurs gegen irreguläre Einwanderung.

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