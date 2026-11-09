Salzburgs Klubs sind in Regionalliga voll dabei

Der Herbst in der neuen Regionalliga Nord ist gespielt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass sich die sieben teilnehmenden Teams aus Salzburg gut eingelebt haben. Auch wenn mit dem FC Pinzgau und Hallein zwei Mannschaften tief im Abstiegssumpf stecken. Die „Krone“ machte die Herbstanalyse.
SV Wals-Grünau: Dass Grünau als bestes Salzburger Team in die Winterpause geht, hätten wohl die wenigsten gedacht. Zwischenzeitlich standen die Flachgauer an der Spitze. Als Dritter geht’s in den Winter. „Wir haben eine DNA entwickelt“, meinte Trainer Bernhard Huber-Rieder. Was besser geht? „Wir brauchen mehr Dominanz und Stabilität“, sagte der 33-jährige Übungsleiter.
SV Kuchl: Zufrieden ist man auch bei den fünftplatzierten Kuchlern, die nach 15 absolvierten Partien starke 24 Punkte sammelten. „Ich bin stolz auf die Jungs, dass wir so dastehen“, erklärte Chefcoach Thomas Hofer. Einziges Manko in der Holzgemeinde: Mit 27 Gegentoren haben die Tennengauer die meisten der Top-Fünf-Teams kassiert.
SV Grödig: Aufsteiger Grödig erlebte einen turbulenten Herbst. Mit Arsim Deliu setzte man den Aufstiegstrainer vor die Türe. Mit Hannes Schützinger sollen die intern hochgesteckten Ziele nun erreicht werden. Rang sechs zur Winterpause ist dennoch zufriedenstellend.
|SP
|S
|U
|N
|+/-
|TD
|P
TSV St. Johann: Von Abstiegskampf kann in St. Johann bislang keine Rede sein. Mit 19 Punkten und Rang acht befinden sich die Pongauer im gesicherten Mittelfeld. „Es ist noch wesentlich mehr drin“, warnte Kapitän Luki Beran die Konkurrenz.
SV Seekirchen: Zufriedenheit? Fehlanzeige! Am Wallersee hat man sich mehr erwartet. Im Sommer trat Erfolgscoach Mario Lapkalo zurück. Unter Tomislav Jonjic stottert der Motor bislang. „Dass es so verläuft, hätte sich niemand gedacht“, haderte Techniker Aaron Boold Volkert, der mit seinen Kollegen im Frühjahr neu angreifen will.
UFC Hallein: Als Aufsteiger startete Hallein solide in die Saison. Eine Krise sorgte dann aber für ein Abrutschen auf Rang 13. Am Samstag zog man bei Trainer Christoph Lessacher die Reißleine und hofft, dass im Frühjahr noch die Kehrtwende gelingt.
FC Pinzgau Saalfelden: Satz mit X! Der Herbst ging am Steinernen Meer gehörig daneben. Mit nur einem Sieg, drei Unentschieden und elf Niederlagen holte man nur sechs magere Punkte. Das Team von Trainer Thomas Eder ist damit mit Abstand Tabellenletzter der Regionalliga Nord. „Es muss sich wirklich was ändern“, macht Stürmer Joey Zottl klar. „Das ist nicht unser Anspruch. Die Pause brauchen wir jetzt alle“, so der Deutsche, der im Sommer aus Oberösterreich in den Pinzgau wechselte, abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.