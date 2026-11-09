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„Krone“-Analyse

Salzburgs Klubs sind in Regionalliga voll dabei

Sport
09.11.2026 08:00
In Grünau gibt man derzeit aus Salzburger Sicht den Ton in der Regionalliga an.
In Grünau gibt man derzeit aus Salzburger Sicht den Ton in der Regionalliga an.(Bild: Daniel Krug)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Der Herbst in der neuen Regionalliga Nord ist gespielt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass sich die sieben teilnehmenden Teams aus Salzburg gut eingelebt haben. Auch wenn mit dem FC Pinzgau und Hallein zwei Mannschaften tief im Abstiegssumpf stecken. Die „Krone“ machte die Herbstanalyse.

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SV Wals-Grünau: Dass Grünau als bestes Salzburger Team in die Winterpause geht, hätten wohl die wenigsten gedacht. Zwischenzeitlich standen die Flachgauer an der Spitze. Als Dritter geht’s in den Winter. „Wir haben eine DNA entwickelt“, meinte Trainer Bernhard Huber-Rieder. Was besser geht? „Wir brauchen mehr Dominanz und Stabilität“, sagte der 33-jährige Übungsleiter.

SV Kuchl: Zufrieden ist man auch bei den fünftplatzierten Kuchlern, die nach 15 absolvierten Partien starke 24 Punkte sammelten. „Ich bin stolz auf die Jungs, dass wir so dastehen“, erklärte Chefcoach Thomas Hofer. Einziges Manko in der Holzgemeinde: Mit 27 Gegentoren haben die Tennengauer die meisten der Top-Fünf-Teams kassiert.

SV Grödig: Aufsteiger Grödig erlebte einen turbulenten Herbst. Mit Arsim Deliu setzte man den Aufstiegstrainer vor die Türe. Mit Hannes Schützinger sollen die intern hochgesteckten Ziele nun erreicht werden. Rang sechs zur Winterpause ist dennoch zufriedenstellend.

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TSV St. Johann: Von Abstiegskampf kann in St. Johann bislang keine Rede sein. Mit 19 Punkten und Rang acht befinden sich die Pongauer im gesicherten Mittelfeld. „Es ist noch wesentlich mehr drin“, warnte Kapitän Luki Beran die Konkurrenz.

SV Seekirchen: Zufriedenheit? Fehlanzeige! Am Wallersee hat man sich mehr erwartet. Im Sommer trat Erfolgscoach Mario Lapkalo zurück. Unter Tomislav Jonjic stottert der Motor bislang. „Dass es so verläuft, hätte sich niemand gedacht“, haderte Techniker Aaron Boold Volkert, der mit seinen Kollegen im Frühjahr neu angreifen will.

UFC Hallein: Als Aufsteiger startete Hallein solide in die Saison. Eine Krise sorgte dann aber für ein Abrutschen auf Rang 13. Am Samstag zog man bei Trainer Christoph Lessacher die Reißleine und hofft, dass im Frühjahr noch die Kehrtwende gelingt.

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FC Pinzgau Saalfelden: Satz mit X! Der Herbst ging am Steinernen Meer gehörig daneben. Mit nur einem Sieg, drei Unentschieden und elf Niederlagen holte man nur sechs magere Punkte. Das Team von Trainer Thomas Eder ist damit mit Abstand Tabellenletzter der Regionalliga Nord. „Es muss sich wirklich was ändern“, macht Stürmer Joey Zottl klar. „Das ist nicht unser Anspruch. Die Pause brauchen wir jetzt alle“, so der Deutsche, der im Sommer aus Oberösterreich in den Pinzgau wechselte, abschließend.

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