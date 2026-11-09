Salzburgs Klubs sind in Regionalliga voll dabei

FC Pinzgau Saalfelden: Satz mit X! Der Herbst ging am Steinernen Meer gehörig daneben. Mit nur einem Sieg, drei Unentschieden und elf Niederlagen holte man nur sechs magere Punkte. Das Team von Trainer Thomas Eder ist damit mit Abstand Tabellenletzter der Regionalliga Nord. „Es muss sich wirklich was ändern“, macht Stürmer Joey Zottl klar. „Das ist nicht unser Anspruch. Die Pause brauchen wir jetzt alle“, so der Deutsche, der im Sommer aus Oberösterreich in den Pinzgau wechselte, abschließend.