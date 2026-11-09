Neunter Saisonsieg für Lakers – auch ohne Doncic

Die Los Angeles Lakers haben ohne Luka Doncic auch gegen die Detroit Pistons gewonnen und den Spitzenplatz in der NBA verteidigt. Der Slowene fehlte beim 121:116 in Detroit am Sonntag wegen Rückenproblemen, stattdessen rückte Austin Reaves mit 43 Punkten ins Rampenlicht und erzielte auch die entscheidenden Zähler kurz vor Schluss. Mit neun Siegen aus elf Spielen stehen die Lakers derzeit an der Spitze der Western Conference.