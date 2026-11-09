Neunter Saisonsieg für Lakers – auch ohne Doncic

Die Los Angeles Lakers haben ohne Luka Doncic auch gegen die Detroit Pistons gewonnen und den Spitzenplatz in der NBA verteidigt. Der Slowene fehlte beim 121:116 in Detroit am Sonntag wegen Rückenproblemen, stattdessen rückte Austin Reaves mit 43 Punkten ins Rampenlicht und erzielte auch die entscheidenden Zähler kurz vor Schluss. Mit neun Siegen aus elf Spielen stehen die Lakers derzeit an der Spitze der Western Conference.
In der NBA können sonst nur noch die Philadelphia 76ers eine solche Bilanz vorweisen. Das neue Team von LeBron James gewann gegen die Chicago Bulls 127:121. James verbuchte mit 22 Zählern seinen persönlichen Bestwert in dieser Saison. Bester Werfer der Sixers war Jaylen Brown mit 29 Punkten.
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