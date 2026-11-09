Nach Messerattacke: Verdächtiger auf freiem Fuß

Nach der blutigen Messerattacke am späten Samstagabend vor einem Fast-Food-Restaurant im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz), bei der ein 16-jähriger Iraker verletzt worden war, wurde der mutmaßliche Angreifer (18) auf freiem Fuß angezeigt. Das Opfer konnte das Spital inzwischen wieder verlassen.
Es waren wohl brutale Szenen, die sich am Samstagabend, gegen 22.40 Uhr, auf dem Parkplatz des Fast-Food-Lokals in Vomp abgespielt hatten. Der Streit zwischen dem 18-jährigen Österreicher und dem Iraker (16) war völlig aus dem Ruder gelaufen. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der ältere Jugendliche ein Klappmesser gezogen und seinem Kontrahenten einen Stich in die rechte Hand versetzt haben, berichtete die Polizei.
Mit dem Zug Richtung Innsbruck geflüchtet
Nach dem Angriff ergriff der Tatverdächtige die Flucht und fuhr mit dem Zug in Richtung Innsbruck. Zeugen verständigten unterdessen die Einsatzkräfte. Die alarmierte Rettung brachte den verletzten 16-Jährigen nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz.
Der 18-jährige Tatverdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Ermittler von der Polizei
Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte das Opfer eine Schnitt- und Sehnenverletzung erlitten. Der Jugendliche sei nach seiner Behandlung im Spital in häusliche Pflege entlassen worden.
Nach Festnahme: Anzeige auf freiem Fuß
Der 18-jährige Tatverdächtige, der nach dem Angriff zunächst noch mit dem Zug in Richtung Innsbruck geflüchtet, wenig später jedoch von der Polizei festgenommen worden war, ist inzwischen wieder frei. „Er wurde auf freiem Fuß angezeigt“, hieß es vonseiten der Ermittler. Das Motiv für die mutmaßliche Messertat ist nach wie vor nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.