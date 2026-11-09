Nach Messerattacke: Verdächtiger auf freiem Fuß

Nach Festnahme: Anzeige auf freiem Fuß

Der 18-jährige Tatverdächtige, der nach dem Angriff zunächst noch mit dem Zug in Richtung Innsbruck geflüchtet, wenig später jedoch von der Polizei festgenommen worden war, ist inzwischen wieder frei. „Er wurde auf freiem Fuß angezeigt“, hieß es vonseiten der Ermittler. Das Motiv für die mutmaßliche Messertat ist nach wie vor nicht bekannt.