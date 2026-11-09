Schätzung der Ukraine
Russland verliert fast 3000 Soldaten an einem Tag
Innerhalb von 24 Stunden sollen 2980 russische Soldaten getötet oder verwundet worden sein. Diese Zahl nennt der Generalstab der ukrainischen Armee in einer Schätzung. Werden die Verluste bestätigt, sind die höchsten an einem Tag seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.
Insgesamt belaufen sich die russischen Verluste demnach bisher auf mehr als 1,6 Millionen. Man arbeite daran, die Zahlen zu überprüfen, erklärte die ukrainische Armeeführung am Montag.
Rekord bisher bei 2500 Verlusten
Erst vor einer Woche hatte der Generalstab in seiner Schätzung bereits die bisherige Rekordzahl von 2500 ausgeschalteten feindlichen Soldaten genannt (siehe Facebook-Post unten).
Nächtliche russische Angriffe
Unterdessen laufen Russlands Angriffe in voller Härte weiter und zielen dabei besonders jetzt in der kalten Jahreszeit auf Energieanlagen ab, um die ukrainische Zivilbevölkerung unter Druck zu setzen. In der Hafenstadt Odessa griff das russische Militär in der Nacht auf Montag mit Drohnen Stromverteiler an.
Auch andere Objekte der Energieversorgung seien getroffen worden, was Ausfälle in der Stromversorgung verursacht habe, teilte der regionale Militärverwalter Oleh Kiper auf Telegram mit. Reparaturtrupps seien bereits im Einsatz. „Trotz ständiger Luftangriffswarnungen tun die Energieversorger alles in ihrer Macht Stehende, um die Stromversorgung für die Bevölkerung so schnell wie möglich wiederherzustellen.“
Attacke auf Containerschiff
Südwestlich der Schwarzmeer-Hafenstadt habe das russische Militär am Sonntagabend ein Containerschiff angegriffen, wie das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte. Der Frachter soll demnach Waffen und militärische Ausrüstung geliefert haben. Zudem hätten die Streitkräfte ein Umspannwerk in der Region Schytomyr beschossen. Dieses habe die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom versorgt.
In Krementschuk in der Oblast Poltawa wurden bei Drohnenangriffen mindestens vier Menschen verletzt. Bei der Attacke seien ein Wohngebäude sowie ein Hotel beschädigt worden, teilte der regionale Militärverwalter Vitali Djakiwnytsch auf Telegram mit. Aus den schwer beschädigten Gebäuden seien 15 Menschen gerettet worden. Schwer getroffen wurde zuletzt auch die Region Dnipropetrowsk im zentralen Osten des Landes. Nach einem Angriff auf Energieanlagen waren am Sonntag mehr als 600.000 Menschen ohne Strom.
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