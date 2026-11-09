Russland verliert fast 3000 Soldaten an einem Tag

In Krementschuk in der Oblast Poltawa wurden bei Drohnenangriffen mindestens vier Menschen verletzt. Bei der Attacke seien ein Wohngebäude sowie ein Hotel beschädigt worden, teilte der regionale Militärverwalter Vitali Djakiwnytsch auf Telegram mit. Aus den schwer beschädigten Gebäuden seien 15 Menschen gerettet worden. Schwer getroffen wurde zuletzt auch die Region Dnipropetrowsk im zentralen Osten des Landes. Nach einem Angriff auf Energieanlagen waren am Sonntag mehr als 600.000 Menschen ohne Strom.