Neid ist bekanntlich eine der sieben Todsünden

„Der Summer is ummer“, heißt es im guten alten Volkslied. Und tatsächlich ist der Hochsommer vorbei, und es ist still um den See. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen heißen Sommer mit vielen Gewittern und katastrophalen Hochwassern. Und die Erinnerung an viele Neiddebatten: um Erbschaftssteuer, um Vermögenssteuer und um den freien Seezugang. Dieser war bei der großen Hitze ein heißes Thema, und die Sozialdemokraten haben sogar verlangt, dass er in die Verfassung aufgenommen werden müsse.