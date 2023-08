PayPal könnte gelingen, woran Facebook scheiterte

Dazu kommt, dass die Politik inzwischen besser über die sogenannten Stablecoins informiert ist. Anstrengungen zur Schaffung einer landesweiten Regulierung von Stablecoins in den USA sorgen außerdem dafür, dass solche Cyberdevisen, die typischerweise an eine bestehende Währung gekoppelt sind, in den Augen von Abgeordneten an Legitimität gewonnen haben.