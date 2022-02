Einstige Facebook-Währung Diem geht an Silvergate

Mark Zuckerbergs Traum von einer Facebook-Digitalwährung ist offiziell ausgeträumt. Die Technologie hinter dem Kryptogeld Diem wurde für insgesamt 182 Millionen Dollar (rund 163,1 Millionen Euro) an die kalifornische Bank Silvergate verkauft. Diese will mit dem Zukauf einer Mitteilung zufolge weiterhin versuchen, ein an den Dollar gebundenes Digitalgeld herauszubringen.