ChatGPT-Erfinder lanciert jetzt neue Kryptowährung

Zudem erhielten Kunden, die sich in bestimmten Ländern anmeldeten, den Kryptowährung-Token WLD von Worldcoin. In der Beta-Phase des Projekts hatte es zwei Millionen Nutzer gegeben. Mit dem jetzt erfolgten Start weitet Worldcoin den Betrieb auf 35 Städte in 20 Ländern aus. Die Microsoft-Beteiligung OpenAI ist der Entwickler des textbasierten Chatbots ChatGPT.