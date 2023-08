Was es für großartigen Sex tatsächlich braucht

Viel wurde bislang in Sachen Sex ge- und erforscht, allen voran sexuelle Funktionsstörungen und die Faktoren, die sie beeinflussen. Untersuchungen darüber, was großartigen Sex auszeichnet, fehlten laut Alica M. Walker bis dato jedoch, weshalb sich die außerordentliche Professorin für Soziologie an der Missouri State University in den USA auf die Suche nach den Schlüsselkomponenten machte - in der Hoffnung, damit Sexualmediziner, Beziehungstherapeuten und nicht zuletzt der breiten Öffentlichkeit relevante Informationen zu liefern.