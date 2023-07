So geht das Spital bei Gewaltopfer-Verdacht vor

Der Fall der niederösterreichischen Mutter, die ihren zwölfjährigen Sohn psychisch und physisch misshandelte und ihn in eine Hundebox sperrte, schockiert noch immer das Land. Auch deshalb, weil das Kind bei seinen ärztlichen Behandlungen offenbar nie nach den Ursachen seiner Verletzungen gefragt wurde. Lieber schenkten die Ärzte der Mutter Glauben, wenn diese zum Beispiel behauptete, dass sich ihr Sohn Schnittwunden mutwillig zugefügt habe, als er die Glasscheibe der Wohnzimmertür zertrümmerte. Wie ist so etwas möglich? Warum wurde nicht das Kind befragt? Und wie viele Gewaltopfer wenden sich österreichweit Hilfe suchend an Ärzte oder ein Krankenhaus?