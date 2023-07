So teuer kann Radfahren werden, wenn man ...

Wer mit dem Fahrrad oder E-Bike im Straßenverkehr unterwegs ist, der sollte sich an die geltenden Verkehrsregeln halten, denn sonst kann die Lieblingsaktivität der Österreicher rasch teuer werden. Die „Radkrone“ kennt den amtlichen Strafenkatalog der Polizei und weiß, für welches Vergehen welches Bußgeld droht. Also, Hände an die Lenkstange ...