Ex-Salzburger verlängert Vertrag in Deutschland

Akademieleiter Manfred Pamminger: „Er hat sich schon sehr früh als Führungsspieler erwiesen, der mit Leistung, aber auch einer sehr guten Einstellung vorangegangen ist. Leider hat ihn eine schwere Verletzung mehrere Monate außer Gefecht gesetzt, aber auch hier hat er gezeigt, dass er mit Widerständen umgehen kann und sich zurückgekämpft. In den letzten Wochen hat er bewiesen, dass er ein absoluter Topspieler in unserer Akademie ist und wurde nicht ohne Grund bereits mehrmals in den Kader einer deutschen Nachwuchsnationalmannschaft einberufen. Wir freuen uns deshalb besonders, dass er seinen ersten Profivertrag bei uns unterschrieben hat.“