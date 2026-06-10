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Bei Hansa Rostock

Ex-Salzburger verlängert Vertrag in Deutschland

Salzburg: Sport-Nachrichten
10.06.2026 15:00
Lukas Wallner absolvierte 63 Spiele für Liefering.
Lukas Wallner absolvierte 63 Spiele für Liefering.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Ein rot-weiß-roter Legionär bleibt langfristig in Deutschland. Lukas Wallner hat sein erstes Jahr bei Hansa Rostock hinter sich und verlängerte bei der Kogge. „Vom ersten Tag an habe ich großes Vertrauen gespürt und hatte die Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln“, sagt der Pongauer.

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Die Tinte ist trocken! Lukas Wallner bleibt beim deutschen Drittligisten Hansa Rostock, hat einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben, wie der Klub mitteilte. Der Pongauer wechselte im Sommer 2025 in den Norden Deutschlands, absolvierte bisher 20 Pflichtspiele, erzielte zwei Treffer.

Zu Saisonbeginn eroberte der Ex-Salzburg- und -Liefering-Spieler (63 Einsätze) sofort einen Stammplatz. Dann bremste ihn eine Verletzung am Sprunggelenk aus, fiel der Innenverteidiger vier Monate aus.

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In der kommenden Saison will der 23-Jährige seinen Stammplatz zurückerobern. Wallner selbst erlebt bisher eine gute Zeit und erklärt in einem Vereinsstatement seine Verlängerung folgendermaßen: „Ich fühle mich bei Hansa und in Rostock sehr wohl. Vom ersten Tag an habe ich großes Vertrauen gespürt und hatte die Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln. Deshalb war die Entscheidung für mich klar. Ich möchte weiterhin meinen Beitrag leisten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam mit unseren Fans viele schöne Momente erleben können.“

Wallners Ex-Klub Liefering hat indes mit Arion Selimi das nächste Talent mit einem Jungprofi-Vertrag ausgestattet. Der 17-jährige Mittelfeldspieler durchlief bereits seit der U7 sämtliche Nachwuchsteams und wurde für seine starken Leistungen jetzt belohnt.

Arion Selimi (li.) mit Manfred Pamminger.
Arion Selimi (li.) mit Manfred Pamminger.(Bild: FC Liefering GmbH)

Akademieleiter Manfred Pamminger: „Er hat sich schon sehr früh als Führungsspieler erwiesen, der mit Leistung, aber auch einer sehr guten Einstellung vorangegangen ist. Leider hat ihn eine schwere Verletzung mehrere Monate außer Gefecht gesetzt, aber auch hier hat er gezeigt, dass er mit Widerständen umgehen kann und sich zurückgekämpft. In den letzten Wochen hat er bewiesen, dass er ein absoluter Topspieler in unserer Akademie ist und wurde nicht ohne Grund bereits mehrmals in den Kader einer deutschen Nachwuchsnationalmannschaft einberufen. Wir freuen uns deshalb besonders, dass er seinen ersten Profivertrag bei uns unterschrieben hat.“

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