Kind (7) missbraucht: „Durfte Mama nichts sagen“

Kind schilderte verstörende Details

Lange Zeit hatte das kleine Kind geschwiegen. „Es wurde mir verboten, der Mama etwas zu sagen“, gibt die Mutter die Worte ihrer Tochter vor dem Schöffengericht wieder. Ihr kleines Mädchen hätte ihr plötzlich von verstörenden Details erzählt, Handlungen, die der 47-Jährige an ihr vorgenommen hätte. Die Mutter bricht in Tränen aus: „Das kann eine Siebenjährige noch nicht wissen“. Auch Chatverläufe, in denen die Frau den Bekannten mit den Vorfällen konfrontiert, belasten den 47-Jährigen schwer. „Ich weiß. Ich fühle mich eh schlecht deswegen“, entgegnete er ihr. Dennoch weist er alle Anschuldigungen von sich. „Nur Gute Nacht Busserln“ soll es gegeben haben.