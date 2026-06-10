Kämpfer gegen Welthunger: Jean Ziegler ist tot

Umtriebiger Volksvertreter

Als Präsident der Parlamentariergruppe Schweiz-Dritte Welt war Ziegler ein umtriebiger und umstrittener Volksvertreter, der einen langen Kampf gegen die Banken und die Wirtschaftslobby in der Schweiz und im Ausland führte. Dazu verfasste er zahlreiche Werke, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, wie „Die Schweiz wäscht weißer“ (1990) oder „Der Hass auf den Westen“ (2009). Der Genfer saß insgesamt 27 Jahre für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) im Nationalrat.