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Starb mit 92 Jahren

Kämpfer gegen Welthunger: Jean Ziegler ist tot

Ausland
10.06.2026 14:41
Jean Ziegler im Jahr 2019
Jean Ziegler im Jahr 2019(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler ist am Mittwoch im Alter von 92 Jahren verstorben. Seine Frau bestätigte entsprechende Medienberichte. Als globalisierungskritischer Autor und UNO-Sonderbeauftragter kämpfte Ziegler gegen den Welthunger.

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Jean Ziegler kam am 19. April 1934 in Bern zur Welt. Neben seinem Engagement als Nationalrat in der Schweiz dozierte Ziegler als Soziologie-Professor an der Universität Genf. Weiters unterrichtete er auch an den Universitäten Bern, Grenoble und Paris.

Umtriebiger Volksvertreter
Als Präsident der Parlamentariergruppe Schweiz-Dritte Welt war Ziegler ein umtriebiger und umstrittener Volksvertreter, der einen langen Kampf gegen die Banken und die Wirtschaftslobby in der Schweiz und im Ausland führte. Dazu verfasste er zahlreiche Werke, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, wie „Die Schweiz wäscht weißer“ (1990) oder „Der Hass auf den Westen“ (2009). Der Genfer saß insgesamt 27 Jahre für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) im Nationalrat.

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Kämpfte für Recht auf Nahrung
Nach seinem Rückzug aus der Schweizer Politik setzte der Genfer seine Karriere und sein langjähriges Engagement zugunsten von Entwicklungsländern international fort. Von 2000 bis 2008 war Ziegler Sonderbeauftragter des UNO-Menschenrechtsrats für das Recht auf Nahrung. In der Folge war er Mitglied des Beratenden Ausschusses des Menschenrechtsrats.

Mit drastischen Aussagen zum Welthunger und seinem Buch „Wir lassen sie verhungern – die Massenvernichtung in der Dritten Welt“ (2012) sorgte Ziegler weltweit für Aufsehen.

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