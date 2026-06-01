Veranstalter stockt Starterfeld auf 800 auf

Mit einem derartigen Andrang hatte selbst das Organisationsteam nicht gerechnet. „Aktuell halten wir bei knapp über 750 Anmeldungen“, freut sich OK-Chef Norbert Unterköfler. Die Konsequenz: Die Teilnehmergrenze wird angehoben. Statt 700 dürfen nun bis zu 800 Radsportler an den Start gehen. „Wir wollen keine Sportler abweisen“, betont Unterköfler. Gleichzeitig appelliert er an Kurzentschlossene: „Rasch anmelden! Mehr als 800 Teilnehmer wollen wir aus Sicherheitsgründen nicht auf die Strecke lassen.“