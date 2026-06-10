Potapova kämpft sich bei Rasen-Saisondebüt weiter

Potapova hatte in ihrem ersten Rasenmatch allerdings einige Mühe. Im ersten Satz vergab sie bei 6:5 zwei Break- und damit Satzbälle und verlor im Tiebreak nach drei abgewehrten Satzbällen der Lokalmatadorin 5:7, im zweiten reichte der gebürtigen Russin ein Break im Auftaktgame zum Satzgleichstand. Im dritten Satz geriet sie allerdings mit 0:3 und 1:4 in Rückstand, doch der große Kampfgeist Potapovas zeigte sich einmal mehr. Sie schaffte nach Abwehr eines Breakballs bei 3:4 den Ausgleich und in Folge nutzte sie mit ihrem fünften Game en suite den ersten Matchball mit einem Ass.