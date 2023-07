Hunderte Millionen für Start-ups aus KI-Bereich

SAP-Chef Christian Klein sieht in KI einen Wachstumstreiber für sein Unternehmen. Der deutsche Konzern ist den Angaben zufolge in einigen Sapphire-Fonds engagiert. Dadurch kommt er in Kontakt mit aufstrebenden Firmen und neuen Technologien. Sapphire Ventures verwaltet ein Vermögen von 78 Milliarden Dollar und investiert pro Jahr in etwa 1000 Start-ups.