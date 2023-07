Amazon.de-Personal streikt am „Prime Day“

Im jahrelangen Streit um einen Kollektivvertrag mit dem US-Online-Riesen Amazon ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten an mehreren Standorten in Deutschland von Dienstag bis Donnerstag zu Streiks auf. Amazon habe zwar die Stundenlöhne wiederholt erhöht und liege damit inzwischen über dem aktuellen Mindestlohn, teilte Streikleiterin Monika Di Silvestre am Dienstag mit. „Das hätte die Unternehmensleitung aber niemals ohne den Druck der Streiks freiwillig getan.“