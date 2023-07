Sprung ins (Un-)Glück? „Ich kenne das Risiko!“

„In memory of our 484 fellow jumpers“ - „Zur Erinnerung an unsere 484 Sprunggefährten“. Damit wird die BASE Fataly List auf der Internetplattform BaseAddict mit Stand 2. Juli eingeleitet, welche verunglückte Basejumper aus aller Welt listet. 456 offizielle Einträge gibt‘s allein seit 1981, das Horrorjahr mit den meisten Todesopfern (37) war 2016. Im Vorjahr verunglückten offiziell 24 Menschen, auch heuer wurden bis dato bereits 13 Opfer gelistet, das letzte datiert vom 17. Juni.