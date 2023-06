So bleiben Weltenbummler im Urlaub gesund

Komplizierte Vorschriften

Es kann durchaus kompliziert sein, bei den diversen Vorschriften durchzublicken. So wird etwa die Gelbfieberimpfung in einigen Staaten West- und Zentralafrikas verlangt. In vielen anderen Regionen besteht eine solche Pflicht nur dann, wenn man aus einem Gelbfieberland einreist. Vorgeschrieben wird mitunter auch die Immunisierung gegen Meningokokken ACWY, allerdings nur für die Teilnahme an Pilgerfahrten in Saudi-Arabien.