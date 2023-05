AC Cobra GT Roadster: Neuauflage des V8-Boliden

AC Cars will vom GT Roadster ab 2024 jährlich 250 Exemplare bauen. In Großbritannien kostet die Cobra GT Roadster umgerechnet knapp über 320.000 Euro inklusive Steuern. Für deutsche Kunden dürften die Preise ähnlich hoch liegen - in Österreich darf man einiges an NoVA draufrechnen. (SPX)