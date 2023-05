Todesfall: So macht man Sie als Erben ausfindig

Hierzulande wird der Nachlass in einem „gerichtlichen Verlassenschaftsverfahren“ geklärt, wissen die Erbrechtsexperten Vincent Schneider und Wendelin Moritz. Rund 80.000 solcher Verfahren werden jährlich in Österreich durchgeführt. Als Hinterbliebener selbst vom Erbe zu nehmen, was man will, spielt es also nicht.