Acer stellt KI-gesteuertes E-Bike „ebii“ vor

Unfallerkennung und Diebstahlschutz an Bord

Front- und Rücklicht des ebii leuchten automatisch bei Dunkelheit. Leuchten vorne, hinten und an den Seiten versprechen zusätzliche Sicherheit bei Nacht. Unter dem Sitz des ebii ist ein Radarsensor angebracht, der Nutzer auf entgegenkommende Fahrzeuge oder andere Objekte in der nahen Umgebung aufmerksam machen solll, um Kollisionen zu vermeiden. Weitere Funktionen wie eine Unfallerkennung oder Benachrichtigungen zum Zustand des E-Bikes sollen für zusätzliche Sicherheit sorgen.