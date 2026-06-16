Perry und Trudeau: Zum Picknick gab es süße Küsse

Ach, wie schön diese Liebe ist! Katy Perry und Justin Trudeau wurden jetzt beim romantischen Picknick im Park erwischt – süße Küsse inklusive!
Erst in der letzten Woche turtelten Katy Perry und Justin Trudeau filmreif am roten Teppich. Dass die beiden auch abseits der Kameras die Finger nicht voneinander lassen können, das zeigen die neuesten Bilder des Promi-Pärchens.
Schmuse-Date im Park
Die Sängerin wurde jetzt nämlich beim Date mit Kanadas Ex-Premierminister erwischt. Und das hätte romantischer nicht sein können!
Statt ins Fünf-Sterne-Lokal ging es für die beiden Turteltäubchen dieser Tage nämlich in den Park – mit Picknick-Korb und Karo-Decke bewaffnet! Perry und Trudeau ließen im Grünen nämlich einfach mal die Seele baumeln.
Wobei der mitgebrachte Snack schnell zur Nebensache wurde. Denn kaum hatten es sich die beiden auf der Picknick-Decke bequem gemacht, wurde gekuschelt, geturtelt und ausgiebig geschmust.
Turteln wie die Teenies
Fast so, als wären die Chartstürmerin und ihr fescher Freund nicht jenseits der 40, sondern erst Teenies, die ihre erste große Liebe erleben. Aber Schmetterlinge im Bauch haben halt einfach kein Verfallsdatum ...
Übrigens: Mit dabei beim Picknick-Date, zu dem Perry und Trudeau mit dem Jeep cruisten, war übrigens auch Daisy Dove, die Tochter der 41-Jährigen mit Orlando Bloom. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Beziehung der beiden schon längst einen gefestigten Patchwork-Status erreicht hat!
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