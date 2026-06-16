Minister: „Keine Klimapolitik um jeden Strompreis“

Verbund-Chef: Elektrifizierung nur mit bezahlbaren Preisen

Für die Energiewende braucht es laut Experten einen Ausgleich zwischen Versorgungssicherheit, leistbaren Preisen und Klimaschutz. Verbund-Chef Michael Strugl betonte, dass die Folgen des Klimawandels bereits heute Milliarden kosten würden und eine umfassende Elektrifizierung nur mit bezahlbaren Strompreisen gelingen könne. Experten sehen im Ausbau erneuerbarer Energien eine wichtige Absicherung gegen hohe Strompreise, warnen aber, dass dafür auch Netze und Speicher massiv ausgebaut werden müssen. Zudem forderte die Arbeiterkammer, die Energiewende gemeinsam mit den Beschäftigten zu gestalten und verstärkt in Aus- und Weiterbildung zu investieren, damit der Wandel sozial gerecht umgesetzt werden kann.