Stocker will sich beim ORF nicht eingemischt haben

„Es wurde genug gesprochen, es gilt jetzt, den Worten Taten folgen zu lassen und das österreichische Bundesheer einsatzfähig zu machen. Wir müssen in den kommenden Wochen eine Lösung finden.“ Die ÖVP will zwar weiterhin das „Österreich-Modell“, das eine Verlängerung sowohl des Wehr- als auch des Zivildienstes vorsieht. Stocker deutet aber an, dass man zu einem Kompromiss bereit sei, aber: „Wir sollten uns nicht zu sehr vom Österreich-Modell entfernen.“ Die von ihm selbst angeregte Volksbefragung, sagt Stocker ab, weil er dafür keine Mehrheit hat.