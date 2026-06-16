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WM-Anpfiff für Österreichs neues Immobilienportal

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16.06.2026 14:46
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Roland Schmid, Eigentümer und Geschäftsführer IMMOunited GmbH mit Screen neues Immobilienportal ...
Roland Schmid, Eigentümer und Geschäftsführer IMMOunited GmbH mit Screen neues Immobilienportal IMMOunited ab 11.06.2026(Bild: IMMOunited GmbH)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Pünktlich zum Start der Fußball-WM geht IMMOunited mit einem neuen Immobilienportal online. Unterstützt von Österreichs Nationalteam setzt die Plattform auf Transparenz, Marktwissen und innovative Services – und will die Immobiliensuche grundlegend verändern.

Während ganz Österreich dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft entgegenfiebert, startet auch IMMOunited in eine neue Ära: Das neue Immobilienportal des Wiener Unternehmens ist ab sofort online. Die Plattform verbindet aktuelle Immobilienangebote mit fundierten Markt- und Standortinformationen und bietet damit weit mehr als klassische Inserate.

Zum Marktstart setzt IMMOunited auf prominente Unterstützung: Ein eigens produzierter Werbeclip mit dem gesamten Team der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft begleitet die Einführung und bildet den Auftakt einer umfassenden Markenoffensive.

Mehr Transparenz für Käufer, Mieter und Investoren
Wer heute eine Immobilie sucht, möchte mehr wissen als Quadratmeter und Kaufpreis. Gefragt sind verlässliche Informationen über Standorte, Preisentwicklungen und Zukunftschancen. Genau hier setzt IMMOunited an.

Die neue Plattform kombiniert die langjährige Datenkompetenz des Unternehmens mit einer modernen und benutzerfreundlichen Oberfläche. Nutzer erhalten dadurch wertvolle Einblicke in den Markt und eine fundierte Grundlage für ihre Entscheidungen.

Screenshot neues Immobilienportal IMMOunited ab 11.06.2026
Screenshot neues Immobilienportal IMMOunited ab 11.06.2026(Bild: IMMOunited GmbH)

Diese Vorteile bietet das neue Portal

  • modernes Design mit Fokus auf Nutzerfreundlichkeit
  • leistungsstarke Preis-Checks direkt im Inserat
  • kompakte Exposés mit Markt- und Lageinformationen
  • isochrone Analysen mit realen Gehzeiten zu Öffis, Schulen und Infrastruktur
  • internationale Best-Practice-Ansätze führender Immobilienportale von New York bis London

„Immobiliensuche spannender machen“
„Der Start unseres IMMOunited-Portals zum Auftakt der Fußball-WM wurde bewusst gewählt. Fußball verbindet Menschen, schafft Emotionen und steht für Teamgeist, Leidenschaft und Vertrauen – Werte, die auch für unser Portal gelten. Gemeinsam mit der österreichischen Nationalmannschaft setzen wir ein starkes Signal für den offiziellen Marktstart. Unser Anspruch ist es, die Immobiliensuche spannender, transparenter und informativer zu machen als je zuvor“, sagt Roland Schmid, Eigentümer und Geschäftsführer der IMMOunited GmbH.

Datenkompetenz als Erfolgsbasis
IMMOunited zählt zu den führenden Anbietern von Grundbuch- und Immobiliendaten in Österreich. Seit 2007 unterstützt das Unternehmen mit innovativen Online-Produkten Immobilienprofis und Investoren bei fundierten Entscheidungen. Mehr als 2.000 Firmenkunden und über 10.000 Anwender vertrauen bereits auf die Daten- und Analysekompetenz des Wiener Marktführers.

Mit dem neuen Immobilienportal bringt IMMOunited dieses Know-how nun direkt zu den Konsumentinnen und Konsumenten – und startet pünktlich zur Fußball-WM in die nächste Runde.

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