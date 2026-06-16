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TV-Legende Hans Huber:

„Jordaaaanien ist ein ganz harter Brocken!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.06.2026 14:37
Hans Huber
Hans Huber(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Paul Kovaricek)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nicht nur die „Schweeeeden“ – nein, auch „Jordaaaanien ist ein ganz harter Brocken“, weiß TV-Legende Hans Huber im Gespräch mit sportkrone.at. Aber sehen und hören Sie selbst – unten im Video ...

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Der legendäre „Schweeeden“-Sager von ORF-Sportreporter Hans Huber ist absoluter Kult in der österreichischen Fernsehgeschichte. Während der WM-Qualifikation Österreichs gegen Schweden im September 1997 rang er live auf Sendung mit den Worten, weil er im Kopfhörer eine Rückkopplung hörte, die ihn irritiert hatte.

Hier das Video:

Völlig ohne Beeinträchtigung analysierte Huber nun Gespräch mit sportkrone.at Österreichs ersten WM-Gegner. Sein Fazit: Auch „Jordaaanien ist ein ganz harter Brocken, weil der sogenannte Pflichtsieg zum Auftakt besonders schwierig wird.“

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