„Jordaaaanien ist ein ganz harter Brocken!“

Der legendäre „Schweeeden“-Sager von ORF-Sportreporter Hans Huber ist absoluter Kult in der österreichischen Fernsehgeschichte. Während der WM-Qualifikation Österreichs gegen Schweden im September 1997 rang er live auf Sendung mit den Worten, weil er im Kopfhörer eine Rückkopplung hörte, die ihn irritiert hatte.