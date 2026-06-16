Nicht nur die „Schweeeeden“ – nein, auch „Jordaaaanien ist ein ganz harter Brocken“, weiß TV-Legende Hans Huber im Gespräch mit sportkrone.at. Aber sehen und hören Sie selbst – unten im Video ...
Der legendäre „Schweeeden“-Sager von ORF-Sportreporter Hans Huber ist absoluter Kult in der österreichischen Fernsehgeschichte. Während der WM-Qualifikation Österreichs gegen Schweden im September 1997 rang er live auf Sendung mit den Worten, weil er im Kopfhörer eine Rückkopplung hörte, die ihn irritiert hatte.
Hier das Video:
Völlig ohne Beeinträchtigung analysierte Huber nun Gespräch mit sportkrone.at Österreichs ersten WM-Gegner. Sein Fazit: Auch „Jordaaanien ist ein ganz harter Brocken, weil der sogenannte Pflichtsieg zum Auftakt besonders schwierig wird.“
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