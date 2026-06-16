Trump „nicht glücklich“ über Israels Libanon-Krieg

Trump: „Wir haben diese kleine Nervensäge da“

Der Iran - der wichtigste Unterstützer der Hisbollah – erklärte, dass neue israelische Angriffe auf den Libanon und weitere Besetzung der Gebiete als Verstoß gegen die Vereinbarung betrachtet würden. Israel will seine Bodentruppen aber vorerst nicht aus den besetzten Gebieten in dem Nachbarland zurückziehen mit dem erklärten Ziel, die eigene Bevölkerung in Nordisrael vor weiteren Angriffen der Miliz zu schützen. Zugleich bezeichnete Trump den Konflikt im Libanon als einen „kleinen Krieg“ im Vergleich zum „großen“ Krieg mit dem Iran. „Aber wir haben diese kleine Nervensäge da draußen, die ständig ihre Fratze zeigt, und es ist die Hisbollah“, sagte Trump.