ÖSV-Läufer: „Es ist Zeit für ein neues Kapitel“

Noel Zwischenbrugger schlägt vor der Saison 2026/27 ein neues Kapitel auf. Der Vorarlberger Riesentorlauf-Spezialist beendet die langjährige Zusammenarbeit mit Ski-Ausrüster Atomic und steht vor einem Materialwechsel.
Der 25-jährige Vorarlberger verabschiedete sich auf Instagram von seinem langjährigen Ausrüster Atomic und blickte dabei auf die gemeinsame Zeit zurück.„Vom ersten Tag an war Atomic Teil meiner Reise. Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel“, schrieb er.
Atomic habe ihn über viele Jahre begleitet und einen wichtigen Anteil an seiner sportlichen Entwicklung gehabt. „Ohne euch wäre ich heute nicht da, wo ich bin“, erklärte der Riesentorlauf-Spezialist.
Trotz des Abschieds überwiegt beim ÖSV-Läufer die Vorfreude auf die Zukunft. „Ich blicke mit Stolz und Wertschätzung zurück und freue mich voller Spannung auf das, was als Nächstes kommt“, schrieb Zwischenbrugger weiter.
Ski-Marke für die Zukunft noch offen
Mit dem Ende der Zusammenarbeit beginnt für den Vorarlberger ein neues Kapitel seiner Karriere. Auf welches Material Zwischenbrugger künftig setzen wird, ließ er allerdings noch offen.
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