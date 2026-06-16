Meister LASK stellt neuen Vizepräsidenten vor

„Es ist fantastisch, dass wir mit Alex Kroes jemanden gewinnen konnten, der den europäischen Fußball von innen kennt — unter anderem bei AZ Alkmaar und zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam. Genau diese Expertise und dieses Netzwerk brauchen wir jetzt“, so LASK-Präsident Christoph Königslehner.