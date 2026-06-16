Meister LASK stellt neuen Vizepräsidenten vor

Der Niederländer Alex Kroes ist bei Doublesieger LASK zum Vizepräsidenten ernannt worden.
Der 51-Jährige arbeitete zuletzt als Technischer Direktor beim niederländischen Traditionsclub Ajax Amsterdam, davor war er bei Alkmaar für die strategische internationale Ausrichtung zuständig.
Wie der Bundesligist schrieb, soll Kroes seine internationale Erfahrung und sein Netzwerk im europäischen Spitzenfußball in Linz einbringen.
„Es ist fantastisch, dass wir mit Alex Kroes jemanden gewinnen konnten, der den europäischen Fußball von innen kennt — unter anderem bei AZ Alkmaar und zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam. Genau diese Expertise und dieses Netzwerk brauchen wir jetzt“, so LASK-Präsident Christoph Königslehner.
„Der LASK hat bewiesen, dass er mehr kann als Österreich. Diesen Weg möchte ich mitgestalten — mit meiner Erfahrung und meinen Kontakten in Europa“, sagt Kroes zu seiner neuen Aufgabe.
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