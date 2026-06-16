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Prinz George geht künftig auf Elite-Internat Eton

Royals
16.06.2026 14:56
Prinz George tritt in die Fußstapfen seines Vaters William. Das Bild rechts zeigt den britischen ...
Prinz George tritt in die Fußstapfen seines Vaters William. Das Bild rechts zeigt den britischen Thronfolger an seinem ersten Tag in Eton.(Bild: Krone-Collage/EPA/ANDY RAIN, APA-Images / PA / John Stillwell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den Fußstapfen von Papa: Der britische Prinz George (12) wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen. Das teilte der Kensington-Palast britischen Medien zufolge mit.

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Derzeit besucht George noch gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Lambrook School westlich von London.

Nur wenige Minuten von Zuhause entfernt
Auch Prinz William (44) und sein Bruder Harry (41) besuchten das renommierte College, das nahe Schloss Windsor liegt. Zudem ist die Schule nur wenige Minuten von der Forest Lodge, dem Familienwohnsitz, entfernt.

Berichten zufolge haben sich Kate und William die Entscheidung nicht leicht gemacht und mehrere Schulen besucht. Immer wieder heißt es, die 44-Jährige legt – wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana – Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben.

Prinz George am Wochenende nach Trooping The Colour mit seinen Eltern und Geschwistern am Balkon ...
Prinz George am Wochenende nach Trooping The Colour mit seinen Eltern und Geschwistern am Balkon des Buckingham-Palastes. Ob Bruder Louis im später nach Eton folgt?(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Ausbildung mit hohem Preis
Unter den Absolventen des Internats finden sich einige prominente Namen, darunter etwa mehrere Premierminister wie David Cameron und Boris Johnson. Auch Schauspieler wie Oscar-Preisträger Eddie Redmayne gehören zur Liste der Absolventen.

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Die elitäre Ausbildung ist laut Webseite der Schule mit einem Betrag von rund 63.300 Pfund (umgerechnet rund 73.200 Euro) pro Schuljahr dem Establishment vorbehalten – britischen Familien mit Durchschnittseinkommen dürften allenfalls mit Hilfe eines Stipendiums Zugang erhalten.

Prinz Harry 1998 an seinem ersten Tag in Eton
Prinz Harry 1998 an seinem ersten Tag in Eton(Bild: APA-Images / EPA / John Stillwell)

An zweiter Stelle der Thronfolge
Der junge Prinz, der hinter William an zweiter Stelle der britischen Thronfolge steht, kann also in seiner neuen Schule mit Klassenkameraden aus privilegierten Verhältnissen rechnen.

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