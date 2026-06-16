Durchbruch! Vertragspoker um Laimer vor dem Ende

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatten beide Seiten die Weichen auf eine weitere Zusammenarbeit gestellt. In den Gesprächen gab es jedoch vor allem bei den finanziellen Rahmenbedingungen unterschiedliche Vorstellungen. Deshalb zogen sich die Verhandlungen über mehrere Monate hin. Nun sollen sich Laimer und die Bayern aber einig geworden sein.