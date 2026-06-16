Durchbruch! Vertragspoker um Laimer vor dem Ende

Durchbruch bei den Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer! Der 29-Jährige steht kurz vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister.
Lange wurde verhandelt, nun scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Wie der „Kicker“ berichtet, gehen die Verantwortlichen des FC Bayern davon aus, die Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer in Kürze verkünden zu können.
Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatten beide Seiten die Weichen auf eine weitere Zusammenarbeit gestellt. In den Gesprächen gab es jedoch vor allem bei den finanziellen Rahmenbedingungen unterschiedliche Vorstellungen. Deshalb zogen sich die Verhandlungen über mehrere Monate hin. Nun sollen sich Laimer und die Bayern aber einig geworden sein.
Laimers aktueller Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2027.
Fixgröße bei Bayern und im ÖFB-Team
Der 29-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren sowohl beim deutschen Rekordmeister als auch in der österreichischen Nationalmannschaft als Leistungsträger etabliert. Mit einer Verlängerung würde Bayern auf der rechten Seite weiterhin auf das Duo Konrad Laimer und Josip Stanisic setzen können.
Aktuell befindet sich Laimer mit dem ÖFB-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA. Beim WM-Auftakt gegen Jordanien (Mittwoch, 6 Uhr MESZ, LIVE im Sportkrone.at-Ticker) zählt der unermüdliche Salzburger unter Teamchef Ralf Rangnick zu den gesetzten Kräften.
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