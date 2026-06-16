Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entscheidung gefallen

Durchbruch! Vertragspoker um Laimer vor dem Ende

Deutsche Bundesliga
16.06.2026 15:45
Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Durchbruch bei den Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer! Der 29-Jährige steht kurz vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister.

0 Kommentare

Lange wurde verhandelt, nun scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Wie der „Kicker“ berichtet, gehen die Verantwortlichen des FC Bayern davon aus, die Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer in Kürze verkünden zu können.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatten beide Seiten die Weichen auf eine weitere Zusammenarbeit gestellt. In den Gesprächen gab es jedoch vor allem bei den finanziellen Rahmenbedingungen unterschiedliche Vorstellungen. Deshalb zogen sich die Verhandlungen über mehrere Monate hin. Nun sollen sich Laimer und die Bayern aber einig geworden sein.

Laimers aktueller Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2027.

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer
Nicht zu stoppen
An Konrad Laimer prallt jede Strapaze einfach ab
09.06.2026
Kurz vor WM-Auftakt
Laimer: „Ich kann nicht in die Glaskugel sehen“
08.06.2026
Trotz Maradona-Sager
Hoeneß sei Dank? Neue Bewegung im Laimer-Poker
28.05.2026

Fixgröße bei Bayern und im ÖFB-Team
Der 29-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren sowohl beim deutschen Rekordmeister als auch in der österreichischen Nationalmannschaft als Leistungsträger etabliert. Mit einer Verlängerung würde Bayern auf der rechten Seite weiterhin auf das Duo Konrad Laimer und Josip Stanisic setzen können.

Aktuell befindet sich Laimer mit dem ÖFB-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA. Beim WM-Auftakt gegen Jordanien (Mittwoch, 6 Uhr MESZ, LIVE im Sportkrone.at-Ticker) zählt der unermüdliche Salzburger unter Teamchef Ralf Rangnick zu den gesetzten Kräften.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
16.06.2026 15:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr Deutsche Bundesliga
Entscheidung gefallen
Durchbruch! Vertragspoker um Laimer vor dem Ende
WM-Fahrer im Visier
Folgt nach Bayern-Aus nun überraschender Wechsel?
Werner vor Ablöse
Trainer-Paukenschlag bei Leipzig: Kommt Ex-Bayer?
Jetzt ist es fix!
Zukunft von ÖFB-Teamspieler Gregoritsch geklärt
Offiziell bestätigt
Fix! Schalke 04 holt früheren ÖFB-Teamstürmer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine