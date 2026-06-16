Holland bestätigt, dass er Zendaya geheiratet hat!

„Können uns unterstützen, wie kein anderer“

Weil beide seit Jahren zu den gefragtesten Stars Hollywoods zählen, könnten sie einander besser verstehen als jeder andere. „Wir können uns auf eine Weise unterstützen, wie es sonst niemand kann, weil nur wir wirklich wissen, wie dieses Leben ist“, erklärte Holland weiter.