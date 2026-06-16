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Holland bestätigt, dass er Zendaya geheiratet hat!

Society International
16.06.2026 14:20
Tom Holland ist mit seiner Frau und Seelenverwandten Zendaya „glücklich wie nie zuvor“.
Tom Holland ist mit seiner Frau und Seelenverwandten Zendaya „glücklich wie nie zuvor“.(Bild: AFP/THOMAS COEX)
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Von krone.at

Monatelang wurde spekuliert, jetzt hat Tom Holland die Gerüchte selbst bestätigt: Der „Spider-Man“-Star ist mit Zendaya verheiratet. „Ich habe meine Seelenverwandte gefunden, ich bin so glücklich wie nie zuvor“, erklärte er. 

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Tom Holland (30) und Zendaya (29) haben geheiratet. Der britische Schauspieler bestätigte die Hochzeit in einem Interview mit dem Magazin „Esquire UK“ und beendete damit die monatelangen Spekulationen um den Beziehungsstatus des Hollywood-Traumpaares.

„Die waren alle dort“
Auslöser für die Nachfrage waren KI-generierte Hochzeitsbilder des Paares, die zuletzt viral gegangen waren. Im Interview wurde Holland gefragt, ob er Familienmitgliedern erklären musste, dass die Bilder nicht von ihrer echten Hochzeit stammen.

Schon längst keine Kollegen mehr! Tom Holland hält am roten Teppich seine Ehefrau Zendaya im ...
Schon längst keine Kollegen mehr! Tom Holland hält am roten Teppich seine Ehefrau Zendaya im Arm!(Bild: AFP/THOMAS COEX)

Seine Antwort ließ keinen Zweifel mehr offen: „Nein, denn sie waren alle dort.“ Mehr wollte der Schauspieler zu den Feierlichkeiten allerdings nicht verraten.

Mit diesem kurzen Satz bestätigte Holland erstmals öffentlich, dass er und Zendaya tatsächlich geheiratet haben.

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„Glücklich wie noch nie“
Besonders emotional wurde Holland, als er über seine Beziehung zu Zendaya sprach. „Ich habe meinen Menschen gefunden. Ich bin so glücklich wie noch nie“, erklärte der Schauspieler.

Die beiden würden sich gegenseitig auf eine Weise unterstützen, die kaum jemand sonst nachvollziehen könne. Schließlich kennen beide die Herausforderungen eines Lebens im Rampenlicht nur zu gut.

Für Holland ist die Ehe mit Zendaya vor allem ein wichtiger Rückhalt in einer oft hektischen Branche. „Unser Beruf kann sehr stressige Situationen mit sich bringen. Deshalb ist es schön, eine Beziehung zu haben, die allem standhält“, sagte der Schauspieler“.

Tom Holland und Zendaya 2021 in Los Angeles
Tom Holland und Zendaya 2021 in Los Angeles(Bild: APA/2021 Getty Images)

„Können uns unterstützen, wie kein anderer“
Weil beide seit Jahren zu den gefragtesten Stars Hollywoods zählen, könnten sie einander besser verstehen als jeder andere. „Wir können uns auf eine Weise unterstützen, wie es sonst niemand kann, weil nur wir wirklich wissen, wie dieses Leben ist“, erklärte Holland weiter.

„Also, für mich habe ich meinen Seelenverwandten gefunden. Sie ist meine beste Freundin, und ich bin so glücklich wie nie zuvor, wenn ich mit ihr zusammen bin, aber ich habe mich auch noch nie so geborgen und sicher gefühlt. Punkt.“

Kennengelernt hatten sich Tom Holland und Zendaya bei den Dreharbeiten zu den „Spider-Man“-Filmen. Lange galten sie lediglich als gute Freunde, ehe ihre Beziehung 2021 öffentlich wurde.

Mit seiner romantischen Erklärung hat der Schauspieler jedenfalls klargemacht: Für ihn ist Zendaya weit mehr als nur eine Partnerin – sie ist die Frau seines Lebens.

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