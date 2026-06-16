Studenten fordern nun 3-Euro-Mensa und Mitsprache

Ab dem Wintersemester (Start am 1. Oktober) wird allen Studenten täglich ein „warmes und ausgewogenes“ Menü um fünf Euro serviert. Also Suppe oder Salat und eine warme Speise. In Wien wird das neue „Einser-Menü“ vorerst an zwei Standorten angeboten. Genaue Details dazu sind noch offen. Gute Chancen hat vermutlich die Mensa an der TU Wien, die als größte Studentenkantine. Erst im Jänner habe eine große ÖH-Umfrage bei der 2-Euro-Mensa-Aktion an der TU gezeigt, dass die Mehrheit der Studenten die Mensa deutlich häufiger nutzen würde, wenn es eine gerechte Preisgestaltung gäbe, heißt es.